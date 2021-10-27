أمريكا تعد بمكافحة تغير المناخ

شهدت شعبية جو بايدن في الأشهر التسعة الأولى كرئيس للولايات المتحدة انخفاضًا حادا، أكثر من أي من أسلافه منذ الحرب العالمية الثانية، حسبما نشرته صحيفة "تلغراف"، بالإشارة إلى نتائج بحث قدمها معهد "غالوب" للاستطلاع والرأي العام.