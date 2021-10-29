الأسد يتوقع حروبا جديدة لأمريكا بعد فشلها في أفغانستان والعراق

قال الرئيس السوري بشار الأسد، خلال حديثه إلى ضباط تخرجوا من دورات القيادة العليا والأركان بالجيش السوري، إن هزيمة الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق ستؤدي إلى حروب جديدة وهزائم جديدة.

حيث قال الأسد: "يجب أن نفترض أنه بعد هزيمة الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق... ستكون هناك حروب وهزائم جديدة".

وأشار الرئيس السوري إلى أنه منذ عام 2011، فقدت البلاد عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في الحرب، لكن "الحرب السياسية" ضدها لم تكن نموذجًا "أخطر من النموذج التقليدي". ومع ذلك، أشار الأسد إلى أن الجيش نجا بفضل إيمان الناس بقدرته على الحماية.

وختم الرئيس السوري كلمته قائلًا: "أراكم قريبا في ساحات القتال".