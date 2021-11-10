أمريكا قلقة بشأن اجتماع الأسد وآل نهيان

أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الثلاثاء، عن شعور بلاده بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى عقد اجتماع بين الرئيس السوري بشار الأسد ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في دمشق.

وقال برايس في إفادة للصحفيين: "نحن قلقون من تقارير عن هذا الاجتماع والإشارة التي يرسلها. هذه الإدارة لن تعبر عن أي دعم لجهود تطبيع أو إعادة تأهيل بشار الأسد، وهو دكتاتور وحشي".

أعلنت الرئاسة السورية، في وقت سابق اليوم، استقبال الأسد لوزير الخارجية الإماراتي، مشيرة إلى أنهما ناقشا التطورات على المستوى العربي والعلاقات بين البلدين. تعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ بدء الصراع في سوريا عام 2011.