الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد "كوفيد-19"

أعلن الجنرال إيغور كيريلوف، رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي، في مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية، عن إنشاء مكمل غذائي يعتمد على الأعشاب والمواد الطبيعية الأخرى، مما يقلل من احتمالية الإصابة بالمرض الفيروسي "كوفيد-19".

وقال كيريلوف: "في المركز العلمي الـ27، تم تطوير عينات واعدة من المكملات الغذائية، ومكوناتها الرئيسية هي خلاصة التوت البري، القنفذية، الفوكويدان، التحلل المائي لحبار المحيط الهادئ وغيرها من المواد ذات الأصل الطبيعي التي تزيد من دفاع الجسم المضاد للفيروسات. بعد تقييم فعاليتها ضد "كوفيد-19" في بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، تلقى أحد المكملات الغذائية شهادة تسجيل رسمية". وأضاف: "أظهرت تجاربنا أنه في اليوم الثاني من استخدام بيولوجيًا مكمل غذائي نشط يسمى "كوفباد" (KovBAD)، تقل كمية الفيروس في البلعوم الأنفي مرتين، وفي السادس ينخفض ​​تركيزه 16 مرة. ونتيجة لذلك، يقل تأثيره على جسم الإنسان، ويمضي المرض بمضاعفات أقل".

وقال الجنرال أيضًا إنه بقرار من وزير الدفاع، يقوم الجيش بتطوير الوقاية من "كوفيد-19" عن طريق الفم. واستناداً إلى معهد الأبحاث المركزي الـ48 التابع لوزارة الدفاع الروسية، "يتم إجراء تقييم للنشاط المحدد للسلسلة المطورة لإعداد اللقاح فيما يتعلق بأخطر المتغيرات الوبائية ذات الأهمية الوبائية لفيروس كورونا".

يعد المركز العلمي الـ27 من المنظمات العلمية الرائدة التابعة لوزارة الدفاع في روسيا، فيما يخص مشاكل ضمان السلامة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية للدولة، فضلاً عن مواجهة تهديدات انتشار واستخدام المواد الكيميائية وأسلحة بيولوجية.

أما المعهد المركزي الـ48 للبحوث، فهو مؤسسة علمية عسكرية متخصصة في الحماية الطبية للجيش والسكان من الإصابات الخطيرة بشكل خاص. وقد شارك المعهد في تطوير واختبار لقاح "غام-كوفيد-فاك" (Gam-COVID-Vac)، المعروف الآن حول العالم باسم "سبوتنيك V" ومطوره المباشر هو مركز غاماليا العلمي التابع لوزارة الصحة في روسيا.