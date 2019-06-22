بعد اختياره رجل مباراة افتتاح أمم أفريقيا... محمود علاء: لم نرد المغامرة حتى لا نستقبل هدفا

صرح محمود علاء نجم دفاع منتخب مصر وأفضل لاعب في مباراة زيمبابوي، إنه سعيد للغاية بفوزه بجائزة أفضل لاعب وسعيد أكثر بفوز المنتخب بأول ٣ نقاط والحصول على دفعة قوية، مشيرا إلى أن المنتخب يسعى للقب والفوز في النهاية بالبطولة.

وأوضح علاء إنه لم يكن يحزن لاستبعاده في المباريات الماضية مع المنتخب وكان يحفز نفسه والعمل على تطوير مستواه وهى ما حدث وعاد وبات لاعبا أساسيا، معبرا عن شكره لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاعبين وكذلك ملايين الجماهير التي وقفت بجوار المنتخب.

وأضاف علاء لمراسل " سبوتنيك ":

حرصنا على تحقيق الفوز لأجل الجماهير الحاضرة في المباراة منذ الواحدة والنصف ظهرًا، ويجب أن يتحسّن مستوانا وأن نسجل المزيد من الأهداف.

وعلّق على تراجع منتخب مصر في الشوط الثاني: "كنا فائزين بهدف دون رد ولم نرد المغامرة حتى لا نستقبل هدفا، أردنا الحفاظ على النتيجة وأن نسيّر المباراة بطريقتنا".

وتحدث علاء عن إصابة أحمد حجازي أمام زيمبابوي مؤكدا أن من يرتدي قميص المنتخب يكون الأفضل في مركزه ووصف حجازى باللاعب الرائع وكذلك محمود الونش وأكد إن الكل على قدر المسئولية والمنتخب بالكامل هدفه الرئيسي هو الفوز والتتويج في النهاية باللقب يوم 19 يوليو المقبل.

يذكر أن منتخب مصر فاز على نظيره الزيمبابوي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، بإٍستاد القاهرة في افتتاح بطولة أمم أفريقيا.