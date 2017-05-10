الكشف عن جهوزية المرافق المواكبة لكأس القارات في سانت بطرسبورغ الروسية

صرح نائب محافظ مدينة سانت بطرسبورغ الروسية فلاديمير كيريلوف عن جاهزية المرافق المواكبة لفعاليات كأس القارات 2017، والتي تستضيف فيها المدينة عددا من المباريات.

خلال زيارة تفقدية قام بها كيريلوف إلى عدد من المرافق شملت منطقة مخصصة للإعلاميين، بالإضافة إلى ملاعب التدريب للفرق المشاركة والبنى التحتية المجاورة،

أكد على جهوزية هذه المرافق والمستوى العالي من الخدمات المقدمة. من جهة أخرى أثنى كيريلوف على العمل الجيد الذي قام به العاملون على تعشيب الملاعب لتظهر بأبهى حلة ولتكون موافقة لمتطلبات اتحاد كرة القدم "الفيفا".

يذكر بأن عددا من المرافق المواكبة لأحداث البطولة تم وضعها وبناءها في الحي الذي يشغله نادي المدينة "زينيت"في ضواحي المدينة.

يشار إلى أن روسيا سوف تحتضن كأس القارات 2017، في الفترة الممتدة بين 17 يونيو/ حزيران و 2 يوليو/ تموز.

حيث ستجري مباريات البطولة بمشاركة 8 منتخبات وزعت على مجموعتين، ضمت الأولى: روسيا، ونيوزيلاندا، والبرتغال، والمكسيك.

والثانية: الكاميرون، وتشيلي، وأستراليا، وألمانيا.

وسوف يقام ما مجموعه 16 مباراة لتحديد بطل القارات في أربع مدن روسية وهي موسكو، وسوتشي، وقازان، وسان بطرسبورغ.

المجموعة الأولى ⬅️ روسيا 🇷🇺 — نيوزيلندا 🇳🇿 — البرتغال 🇵🇹 — المكسيك 🇲🇽

المجموعة الثانية ⬅️ بطل أفريقيا 🌍- تشيلي 🇨🇱 — أستراليا 🇦🇺- ألمانيا 🇩🇪 pic.twitter.com/J89197PZtG — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٦ نوفمبر، ٢٠١٦

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