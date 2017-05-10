موسكو تتزين بلوحات عملاقة مخصصة لكأس القارات بكرة القدم

في بيان على موقعها على الإنترنت، أكدت بلدية المحافظة بوضع هذه اللوحات الإعلانية في شوارع العاصمة.

وستكون هذه اللوحات مزينة بشعار البطولة والفرق المشاركة، بالإضافة لكأس البطولة وكأس العالم 2018، وبعدد من العبارات الترحيبية بالجماهير.

أما أبعاد هذه اللوحات فستكون 5*15 مترا، وبأبعاد أصغر ستكون هناك لوحات أخرى يصل قياسها إلى 3*6 متر.

وسيتم البدء بوضع هذه اللوحات في الشهر الجاري، حسبما أكد قسم الإعلام التابع لبلدية موسكو.

يذكر بأن روسيا سوف تحتضن كأس القارات 2017، في الفترة الممتدة بين 17 يونيو/ حزيران و 2 يوليو/ تموز.

حيث ستجري مباريات البطولة بمشاركة 8 منتخبات وزعت على مجموعتين، ضمت الأولى: روسيا، ونيوزيلاندا، والبرتغال، والمكسيك.

والثانية: الكاميرون، وتشيلي، وأستراليا، وألمانيا.

وسوف يقام ما مجموعه 16 مباراة لتحديد بطل القارات في أربع مدن روسية وهي موسكو، وسوتشي، وقازان، وسان بطرسبورغ.

المجموعة الأولى ⬅️ روسيا 🇷🇺 — نيوزيلندا 🇳🇿 — البرتغال 🇵🇹 — المكسيك 🇲🇽

المجموعة الثانية ⬅️ بطل أفريقيا 🌍- تشيلي 🇨🇱 — أستراليا 🇦🇺- ألمانيا 🇩🇪 pic.twitter.com/J89197PZtG — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٦ نوفمبر، ٢٠١٦

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