بوتين يوقع مرسوما حول تشديد التدابير الأمنية خلال كأسي القارات والعالم بكرة القدم

يذكر بأن روسيا سوف تحتضن كأس القارات 2017، في الفترة الممتدة بين 17 يونيو/ حزيران و 2 يوليو/ تموز.
حيث ستجري مباريات البطولة بمشاركة 8 منتخبات وزعت على مجموعتين، ضمت الأولى: روسيا، ونيوزيلاندا، والبرتغال، والمكسيك.
والثانية: الكاميرون، وتشيلي، وأستراليا، وألمانيا.
وسوف يقام ما مجموعه 16 مباراة لتحديد بطل القارات في أربع مدن روسية وهي موسكو، وسوتشي، وقازان، وسان بطرسبورغ.
المجموعة الأولى ⬅️ روسيا 🇷🇺 — نيوزيلندا 🇳🇿 — البرتغال 🇵🇹 — المكسيك 🇲🇽— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٦ نوفمبر، ٢٠١٦
المجموعة الثانية ⬅️ بطل أفريقيا 🌍- تشيلي 🇨🇱 — أستراليا 🇦🇺- ألمانيا 🇩🇪 pic.twitter.com/J89197PZtG
ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم، في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.
وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.
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