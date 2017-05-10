بوتين يوقع مرسوما حول تشديد التدابير الأمنية خلال كأسي القارات والعالم بكرة القدم

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوماً يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية في فترتي تنظيم كأس القارات 2017 وكأس العالم 2018 بكرة القدم.

© Sputnik. Alexander Vilf كأس القارات لكرة القدم بالأرقام

موسكو-سبوتنيك. وجاء في الوثيقة التي نشرت على بوابة المعلومات القانونية الرسمية، اليوم: "فرض إجراءات أمنية مشددة في المناطق الفدرالية المنتشرة على أراضيها بنى تحتية مخصصة لتنظيم بطولتي كأس القارات لكرة القدم، اعتباراً من 1 حزيران/يونيو حتى 12تموز/يوليو2017، وكأس العالم لكرة القدم، اعتباراً من 25 أيار/مايو إلى 25 تموز/يوليو2018، وكذلك على الأحواض المائية التابعة لهذه المناطق".

يذكر بأن روسيا سوف تحتضن كأس القارات 2017، في الفترة الممتدة بين 17 يونيو/ حزيران و 2 يوليو/ تموز.

حيث ستجري مباريات البطولة بمشاركة 8 منتخبات وزعت على مجموعتين، ضمت الأولى: روسيا، ونيوزيلاندا، والبرتغال، والمكسيك.

والثانية: الكاميرون، وتشيلي، وأستراليا، وألمانيا.

وسوف يقام ما مجموعه 16 مباراة لتحديد بطل القارات في أربع مدن روسية وهي موسكو، وسوتشي، وقازان، وسان بطرسبورغ.

المجموعة الأولى ⬅️ روسيا 🇷🇺 — نيوزيلندا 🇳🇿 — البرتغال 🇵🇹 — المكسيك 🇲🇽

المجموعة الثانية ⬅️ بطل أفريقيا 🌍- تشيلي 🇨🇱 — أستراليا 🇦🇺- ألمانيا 🇩🇪 pic.twitter.com/J89197PZtG — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٦ نوفمبر، ٢٠١٦

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم، في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.

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