إحصائيات الدور الأول من كأس القارات 2017 في روسيا

المنتخبات الأربعة المتأهلة، كانت قد حظيت قبل مشاركتها بالنصيب الأكبر من التوقعات لبلوغ هذا الدور، أي بدون أية مفاجآت تذكر.

ومع ختام الدور الأول تذكرة بأهم الإحصائيات التي تم تسجيلها في هذا الدور:

وصل عدد الأهداف المسجلة إلى 34 هدفا في 12 مباراة، بمعدل وصل إلى 2.8 هدف في المباراة.

الأهداف المسجلة رافقها عدد كبير من التسديدات على المرمى التي تم تسجيلها، حيث وصل متوسط التسديدات على المرمى ضمن الخشبات الثلاث إلى 37.8 تسديدة في المباراة.

أما عدد الإنذارات الصفراء الموزعة، فوصل إلى 40 بطاقة، بمعدل 3.2 إنذار في كل مباراة، وعدد الإنذارات الحمراء 2.

كما وصل المعدل الفعلي لللعب إلى 56.6 دقيقة في المباراة الواحدة.

جاء اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في قائمة أكثر اللاعبين فعالية على أرض الملعب، حيث سجل هدفين، وله 12 محاولة على مرمى الخصوم.

كما احتل الحارس الروسي إيغور إكينفييف صدارة الحراس المشاركين ، حيث تصدى لـ12 كرة ودخل مرماه هدفان.

وجاء المنتخبان البرتغالي والألماني في صدارة المنتخبات الأكثر تسجيلا بـ7 أهداف لكل منهما.