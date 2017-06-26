تشيلي والبرتغال في مباراة لا تقبل القسمة في الدور قبل النهائي لكأس القارات

© Sputnik. Vladimir Astapkovich رونالدو يتابع هوايته في تكسير الأرقام القياسية

تأهل المنتخب البرتغالي للدور قبل النهائي، جاء بعد تصدره للمجموعة الأولى، بسبع نقاط من فوزين وتعادل.

المنتخب البرتغالي يدخل البطولة كواحد من أبرز المرشحين للفوز بها، بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو الذي يمارس هوايته في تكسير الأرقام القياسية، وبخاصة بعد تسجيله هدفا بمرمى المنتخب النيوزيلاندي.

ليصبح في رصيده 75 هدفا بقميص المنتخب الوطني وليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخبات الأوروبية.

وسيفقد المنتخب البرتغالي خدمات مدافعه بيبي في هذا الدور لنيله البطاقة الصفراء الثانية في مباراة نيوزيلاندا.

كما ويعتبر المنتخب البرتغالي مع المنتخب الألماني من أكثر الفرق تهديفا في البطولة.

كما ويتقاسم مع المنتخب التشيلي المرتبة الأولى كأفضل خط دفاع في البطولة.

من جهته يدخل المنتخب التشيلي المباراة، وعينه على النهائي بحسب تصريحات لاعبيه وبخاصة أرتورو فيدال، الذي أكد في مقابلة مع الصحفيين حول كريستيانيو رونالدو، أنه "لا يوجد بعبع".

كما أشاد أرتورو بعودة كلاوديو برافو الحارس إلى مكانه الطبيعي، وتألقه مع المنتخب.

من جهته أكد جونزالو خار مدافع المنتخب التشيلي، أنه يحترم المنتخب البرتغالي ولا يخاف كريستيانو رونالدو.

وأضاف قائلا "نأمل أن نصبح أبطالًا، الآن سنواجه منافسا صعبا للغاية، يضم لاعبا مثل كريستيانو رونالدو، أحد أفضل اللاعبين في العالم، وبالطبع سيكون علينا أن نأخذ حذرنا، وأن نقدم مباراة جيدة للغاية حتى نتأهل".