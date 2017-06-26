حضور جماهيري جيد لمبارايات الدور الأول من كأس القارات

© Sputnik. Alexandr Vilf إحصائيات الدور الأول من كأس القارات 2017 في روسيا

الحضور الجماهيري لمبارايات الدور الأول كان أحد المواضيع الأكثر إثارة في فعاليات البطولة.

هذا الحضور الذي تميز بصبغ المدن الروسية التي احتضنت هذه المبارايات، بثقافات أوروبية كانت أم لاتينية، بالإضافة للإقيانوسية منها.

حضر مبارايات الدور الأول التي وصل عددها لـ12 مبارة، 449599 مشجع.

وتصدرت مباراة البرتغال ونيوزيلاندا ترتيب المبارايات الأكثر حضورا للجماهير، حيث وصل عدد الحضور الجماهيري إلى 56290 ألف متفرج على مدرجات ملعب "زينيت أرينا" في سانت بطرسبورغ.

من جهة أخرى حضر مبارايات المنتخب الروسي، حوالي 595134 متفرج، حيث وصل عدد الحضور الجماهيري في المباراة الافتتاحية التي جمعت كلا من المنتخب الروسي والنيوزيلاندي إلى 50251 ألف متفرج.

يذكر بأن منتخبات كل من البرتغال والمكسيك وألمانيا وتشيلي، ستلعب في الدور نصف النهائي من البطولة.