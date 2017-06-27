56 ألف تذكرة قطار مجانية وتغطية إعلامية ضخمة في إحصائيات كأس القارات

الإحصائيات التي نشرها "فيفا" جاءت خلال مؤتمر صحفي ضم كولين سميث، كبير مسؤولي المسابقات والفعاليات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأليكسي سوروكين، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة المحلية، بالإضافة لماسيمو بوساكا، رئيس التحكيم لدى الـ"فيفا".

تم تسليط الضوء على بعض الأرقام المهمة من مرحلة المجموعات:

تسجيل 34 هدفاً (بمعدل 2.8 هدفاً للمباراة).

449599 متفرجاً حضروا مباريات مرحلة المجموعات.

37466 هو متوسط عدد المتفرجين (يقارب نسخة 2009 من كأس القارات: 36555 متفرجاً).

39 بطاقة صفراء، بطاقتان حمراوان (بعد بطاقة صفراء ثانية).

10 حالات أستعين فيها بالحكام المساعدين بالفيديو.

5844 متطوعاً من 78 دولة قدّموا المساعدة في جميع المدن المضيفة للبطولة.

3087 ممثلا إعلاميا معتمدا بما في ذلك ممثلو المحطات التلفزيونية الذين عملوا في جميع المدن المستضيفة الأربع.

262 قطاراً مجانياً استخدمها الجمهور والإعلاميون للتنقل بين المدن المضيفة.

56000 تذكرة للقطارات المجانية.

392222 بطاقات هوية للمشجعين.

من جهته قال كولين سميث، كبير مسؤولي المسابقات لدى الـ"فيفا": "لمسنا بالأدلة الواضحة كيف أن العمليات خلال الـ12 مباراة الأولى قد شهدت تنظيماً رفيع المستوى سواءً في الملاعب أو في المدن الأربع المضيفة.

من وجهة النظر التشغيلية، حققت مرحلة المجموعات في كأس القارات نجاحاً كبيراً.

بدوره، قال أليكسي سوروكين، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة المحلية، "أنا أؤمن بالخرافات ولذا سأتحلى بالحذر، لكن في الحقيقة سارت الأمور على نحو رائع حتى الآن.

التعقيبات من الجماهير واللاعبين والمشاركين كانت إيجابية حتى الآن، لكن علينا ألا نستبق الأحداث؛ فنحن مقبلون على مرحلة خروج المغلوب التي ستشهد أهم أغرب مباريات في البطولة.