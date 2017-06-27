مشجع تشيلي يعاقب عمه على عدم الحضور لكأس القارات بلافتة تثير السخرية

شهدت بطولة كأس القارات المقامة في روسيا، حدثا طريفا عندما التقطت عدسات الكاميرا لافتة على مدرجات المشجعين التشيليين في إحدى مباراياتهم ضمن الدور الأول.

اللافتة كتب عليها "لوتشيو ريسك، يخاف من زوجته"، وقد أثارت هذه اللافتة موجة من التساؤلات حول لوتشيو، من هو؟

وتبين لاحقا بأن لوتشيو ريسك هو مواطن تشيلي ومشجع مهووس بكرة القدم، لم يستطع الحضور إلى روسيا لمؤازرة منتخب بلاده بحجة العمل.

ليقوم بعدها ابن أخيه بكتابة هذه اللافتة ووضعها على المدرجات حيث كان متواجدا.

يذكر بأن ابن أخ لوتشيو، قد جهز لبطولة كأس القارات برحلة مع عمه الذي لم يستطع الحضور ليقوم بمعاقبته بهذه اللافتة.