مدرب المكسيك في كأس القارات يفضل "القرفصاء" لمراقبة المباريات

يدرب المنتخب المكسيكي خوان كارلوس أوسوريو، الذي لا يستطيع الجلوس في مكانه المخصص على مقاعد البدلاء، مثل الكثير من المدربين.

لكن الشيء الملفت في شخصية أوسوريو، هو انفعاله الشديد وتفاعله مع اللعب بشكل مثير، حيث يفقد في بعض الأحيان القدرة على ضبط مشاعره.

ليضاف إلى مزايا أوسوريو، حبه لمراقبة مجريات مباريات المنتخب المكسيكي من على أرض الملعب ومن وضعية القرفصاء تحديدا.

فبحسب رأيه، فإن الجلوس بوضعية القرفصاء يسمح له بمشاهدة مجريات المباراة وتحرك لاعبيه بشكل أفضل، مما يسهل عليه تقديم النصائح.