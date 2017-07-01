لوف يشيد بالتنظيم العالي لكأس القارات2017

أضاف لوف قائلا:"نحن سعداء للغاية، التنظيم عالي المستوى،وتم تأمين أفضل الخدمات لنا في سوتشي وقازان في المعسكر التدريبي، بالاضافة لسهولة التنقل و الحركة ولم نواجه أي مشاكل في التنقلات".
ليتابع حديثه قائلا" اللاعبون الشباب جيدون، ويمكن أن نمدحهم ، و الوصول للنهائي ممتاز، وقدمنا مبارة كبيرة أمام المنتخب المكسيكي".
ليقول ان المباراة النهائية مباراة صعبة و لايمكن التنبؤ بنتائجها، و اللاعبون استهلكوا الكثير من الطاقة في مباراتهم ضد المنتخب المكسيكي.
يذكر بأن المباراة النهائية لكأس القارات المقررة يوم غد الأحد، ستجمع المنتخبين الألماني و التشيلي.
Йоахим Лев: Кубок Конфедераций организован великолепно!https://t.co/vtQqJjuaSd#КК2017 pic.twitter.com/NrRJ8r9lQ7— Welcome2018·com (@welcome_2018) ٣٠ يونيو، ٢٠١٧
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