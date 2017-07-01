لوف يشيد بالتنظيم العالي لكأس القارات2017

أضاف لوف قائلا:"نحن سعداء للغاية، التنظيم عالي المستوى،وتم تأمين أفضل الخدمات لنا في سوتشي وقازان في المعسكر التدريبي، بالاضافة لسهولة التنقل و الحركة ولم نواجه أي مشاكل في التنقلات".

ليتابع حديثه قائلا" اللاعبون الشباب جيدون، ويمكن أن نمدحهم ، و الوصول للنهائي ممتاز، وقدمنا مبارة كبيرة أمام المنتخب المكسيكي".

ليقول ان المباراة النهائية مباراة صعبة و لايمكن التنبؤ بنتائجها، و اللاعبون استهلكوا الكثير من الطاقة في مباراتهم ضد المنتخب المكسيكي.

يذكر بأن المباراة النهائية لكأس القارات المقررة يوم غد الأحد، ستجمع المنتخبين الألماني و التشيلي.