البرتغال تهزم المكسيك وتحتل المركز الثالث في كأس القارات

وسجل البرتغالي لويس نيتو الهدف الأول للمكسيك عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 54 وأدرك المدافع بيبي التعادل لبلاده في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

أما الهدف الثاني للبرتغال فسجله أدريان سيلفا، الذي كان بمثابة هدف الانتصار للبرتغال عبر ركلة جزاء في الدقيقة 104 بينما أهدر زميله أندريه سيلفا ركلة جزاء في الدقيقة 17.

وأنهت البرتغال والمكسيك المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البرتغالي نيلسون سيميدو والمكسيكي راؤول خيمنيز خلال الوقت الإضافي. وخاضت البرتغال المباراة بدون القائد كريستيانو رونالدو الذي حصل على إذن للرحيل بعد الخسارة في الدور قبل النهائي أمام تشيلي بركلات الترجيح.

وستلعب تشيلي مع ألمانيا على لقب كأس القارات اليوم الأحد.