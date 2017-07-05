"بي بي سي" تطلب تأجيل المباراة النهائية لكأس العالم 2018

تعود الشكوى لتعارض مبارايات كأس العالم 2018 مع الأدوار النهائية لبطولة ويمبلدون للتنس.

وتكمن المشكلة الحقيقية لـ"بي بي سي " في حال وصلت إنجلترا للمباراة النهائية لكأس العالم، وفي نفس الوقت وصل إندي موري لنهائي ويمبلدون.

يذكر بأن القناة البريطانية والإذاعة اليابانية NHK، طلبتا تأجيل المباراة النهائية لكأس العالم وتغيير موعدها، الأمر الذي رفضه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ولأول مرة في تاريخها، سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مبارايات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.