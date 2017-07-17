الإعلان عن ثمن أرخص تذكرة لحضور مباراة لكأس العالم 2018

© Sputnik. Vladimir Sergeev موسكو جاهزة لاستضافة كأس العالم على أعلى المستويات

ويصل سعر أرخض بطاقة لمبارايات كأس العالم إلى 1280 روبلا (1$=59 روبل)في دوري المجموعات.

حسب ما صرح سوروكين، اليوم الاثنين، ونقلته جريدة "إزفيستا" الروسية.

حيث أكد سوروكين على رغبة اللجنة المنظمة زيادة عدد البطاقات المطروحة لهذه الفئة، ونحن نحاول إقناع "فيفا"بذلك.

من جهة أخرى، يحق للمواطن الروسي شراء أربع بطاقات من هذه الفئة، في حين بلغت أسعار هذه البطاقات 960 روبلا في كأس القارات.

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم، في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.