أعضاء الجهاز الإداري للمنتخب البرازيلي يدرسون اللغة الروسية

استعدادات المنتخب البرازيلي لكرة القدم، لم تتوقف بالرغم من حجز البرازيل أولى بطاقات التأهل لنهائيات كأس العالم القادمة 2018 المقررة في روسيا.

© Sputnik. Vladimir Sergeev خدمات مجانية من روسيا للمشجعين خلال كأس العالم 2018

الإستعدادات الفنية واكبت إستعدادات المنتخب الإدارية، فأعضاء المنتخب البرازيلي الإداريون، بدأو بدراسة اللغة الروسية.

حيث بدأ أعضاء الجهاز الإداري للمنتخب البرازيلي وفي مقدمتهم مدرب المنتخب تيتي، بدراسة اللغة الروسية بالإضافة لدروس في الثقافة الروسية.

وقد أعلن المتحدث الرسمي لإتحاد الكرة البرازيلية فينيسيوس رودريغيز، بأن الفريق الفني بدأ بأخذ دروس في الجغرافيا و التاريخ و اللغة الروسية.

بالإضافة لتعلم بعض المفردات الشائعة الإستخدام في اللغة الروسية.

يذكر بأن المنتخب البرازيلي كان قد حجز أولى بطاقات التأهل للمونديال العالمي الذي ستحتضنه روسيا 2018.

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.