أعضاء الجهاز الإداري للمنتخب البرازيلي يدرسون اللغة الروسية

حيث بدأ أعضاء الجهاز الإداري للمنتخب البرازيلي وفي مقدمتهم مدرب المنتخب تيتي، بدراسة اللغة الروسية بالإضافة لدروس في الثقافة الروسية.
وقد أعلن المتحدث الرسمي لإتحاد الكرة البرازيلية فينيسيوس رودريغيز، بأن الفريق الفني بدأ بأخذ دروس في الجغرافيا و التاريخ و اللغة الروسية.
بالإضافة لتعلم بعض المفردات الشائعة الإستخدام في اللغة الروسية.
يذكر بأن المنتخب البرازيلي كان قد حجز أولى بطاقات التأهل للمونديال العالمي الذي ستحتضنه روسيا 2018.
ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.
وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.
Сборная Бразилии начала изучать русский язык перед #ЧМ2018https://t.co/jw8Dg1ujMh pic.twitter.com/ZwdTaltzgI— Welcome2018·com (@welcome_2018) ٢٧ يوليو، ٢٠١٧
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