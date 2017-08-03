دعوات من مجلس الشيوخ الأمريكي لـ"الفيفا"بإجراء تحقيق حول ظروف العمال في ملاعب روسيا 2018

كما جاء في البيان، إن الحدث الرياضي الأهم في العالم لا يجب أن يكون مبنيا على ظهور الأشخاص الأكثر ضعفا.
هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها جهات أمريكية بتوجيه اتهامات لروسيا في محاولة لسحب حق استضافة مونديال 2018.
وقام عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كونيتيكت، ريتشارد بلومنتال، بتوجيه رسالة إلى "الفيفا" لحرمان روسيا من استضافة البطولة.
ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.
وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.
В США просят ФИФА проверить условия труда строителей на объектах ЧМ-2018 https://t.co/EI8MpanfM4— balkan-lenta.info (@balkanlenta) ٣ أغسطس، ٢٠١٧
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