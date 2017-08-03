دعوات من مجلس الشيوخ الأمريكي لـ"الفيفا"بإجراء تحقيق حول ظروف العمال في ملاعب روسيا 2018

قامت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بتوجيه بيان الى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لإجراء تحقيق حول ظروف العمل التي يخضع لها العمال في روسيا خلال بناء منشآت كأس العالم 2018.

© Sputnik. Vladimir Sergeev خدمات مجانية من روسيا للمشجعين خلال كأس العالم 2018

البيان الذي حمل توقيع 8 نواب، تقدمهم نائب ولاية نيوجيرسي بوب ميناندسيوم، جاء فيه أنه يجب على "الفيفا" القيام بتحقيق حول الظروف التي يخضع لها العمال ويجب حمايتهم من العمل القسري.

كما جاء في البيان، إن الحدث الرياضي الأهم في العالم لا يجب أن يكون مبنيا على ظهور الأشخاص الأكثر ضعفا.

هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها جهات أمريكية بتوجيه اتهامات لروسيا في محاولة لسحب حق استضافة مونديال 2018.

وقام عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كونيتيكت، ريتشارد بلومنتال، بتوجيه رسالة إلى "الفيفا" لحرمان روسيا من استضافة البطولة.

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.