خريطة توزع القوى في عملية تحرير سوريا من "داعش"

الخريطة تظهر توزع القوى في كافة المناطق السورية.
الخريطة تظهر توزع القوى في كافة المناطق السورية.
المؤشرات الاقتصادية لدى الدول المشاركة في مجموعة العشرين
الدبابة المعروفة باسم "أرماتا" هي الدبابة الوحيدة في العالم التي تنتمي إلى الجيل الثالث من الدبابات، وهي دبابة فريدة لا يوجد مثيل لها في العالم.
المروحية "كا-52ك" هي نسخة من المروحية "كا-52" ولكنها مخصصة للأسطول البحري.
يحذر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي المواطنين وينشر كيفية التصرف في الأماكن المزدحمة أثناء حدوث حالة طوارىء وأعمال شغب خلال إقامة كأس القارات 2017 وكأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)