في إطار التعاون الاقتصادي بين روسيا ومصر، بلغ التبادل التجاري بين البلدين في عام 2017 (من يناير إلى سبتمبر ضمنا) — 4 مليارات دولار.
التصدير إلى مصر: 305 مليارات دولار.
الاستيراد من مصر: 418 مليون دولار.
التعاون الواعد بين البلدين:
- إنتاج سيارات روسية لمصر ودول أفريقية أخرى.
- إنشاء منطقة صناعية خاصة في مصر لإنتاج الخام الزراعي الروسي لمصر ودول الشرق الأوسط.
- تطوير المنشآت، التي تم بناؤها بمساعدة الاتحاد السوفييتي.
- بناء محطة "الضبعة" النووية في مصر على يد شركة "روس أتوم" الروسية.
- زيادة تصدير القمح الروسي إلى مصر.
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