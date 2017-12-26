خريطة القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا

قائمة القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا:
ديريك — قاعدتان عسكريتان. يتم نشر أفواج قوات الإنزال الجوي الأمريكية. مساعدة قوات سوريا الديمقراطية. هبوط طائرات النقل العسكرية. يتم تقديم الدعم الأكبر لوحدات قوات سوريا الديمقراطية من القواعد العسكرية.
صباح الخير — قاعدتان عسكريتان. تستخدمان فقط لهبوط المروحيات الحربية.
عين عيسى — إيصال الذخيرة إلى مواقع الوحدات الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي.
تل سمن — التنصت وقطع اتصالات مسلحي "داعش" اللاسلكية والسلكية. توفير الاتصال مع المقر المركزي للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.
الطبقة — يخطط استخدامها لإقلاع وهبوط الطائرات الأمريكية.
الجلبية — وحدة عسكرية، وهي منطقة منفصلة مغلقة تحتوي على 40 طائرة نقل عسكري حديثة ومدرج للطائرات وقاذفات مجهزة بأسلحة ثقيلة حديثة وغيرها من الأسلحة الحديثة.
حرب عشق — موقع تواجد وحدات عسكرية أمريكية.
جبل مشتنور — يوجد برج راديو تابع للقوات الخاصة الأمريكية والفرنسية.
سيرين — موقع نشر وحدات الإنزل الأمريكية.
التنف — موقع تواجد وحدات الولايات المتحدة وبريطانيا و"الجيش السوري الجديد".
تل تمر — يتواجد فيها 200 جندي أمريكي و70 فرنسيا. كما يتم في القاعدة تدريب الجيش السوري الجديد.
منبج — لها أهمية استراتيجية، لأنها تقع في منطقة الصراع المحتمل بين الجيش السوري الحر ووحدات قوات سوريا الديمقراطية.
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