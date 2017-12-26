خريطة القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا

محطة "الضبعة" للطاقة النووية – أول محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في مصر، تقع على بعد نحو 300 كم عن العاصمة القاهرة. ستكون هذه المحطة هي الأولى في المنطقة، التي تعمل بمفاعل من جيل 3+.