خريطة لبنان - توزع القوى السياسية والمسلحة... منذ حصول الجمهورية اللبنانية، المجاورة لبلدين فقط، هما سوريا وإسرائيل، على الاستقلال في عام 1943 تمكنت من اكتساب تاريخ غني بالصراعات السياسية والاشتباكات المسلحة

ملاحظة: على الرغم من وجود العديد من الكتائب المسلحة في البلاد، إلا أن لبنان يخضع بشكل كامل للقوات الحكومية. أما الرموز الموجودة على خريطة لبنان فهي افتراضية ولا تعني التمركز الدائم لتلك الكتائب، باستثناء "حزب الله"، وإنما تثبت وجودها وقدرتها على استخدام قوتها في حال الصراع.

الأحزاب والحركات السياسية المذكورة في خريطة لبنان:

"الجماعة الإسلامية"

حركة "أمل"

الحزب السوري القومي الاجتماعي

"حزب الله"

"القوات اللبنانية" و"الكتائب"

الحزب اللبناني الاشتراكي

حركة "المستقبل"

الحزب الشيوعي اللبناني

التنظيم الشعبي الناصري

تيار المردة

أهم الأحداث التي مر بها لبنان منذ استقلاله:

1943. حصل لبنان على استقلاله من الاحتلال الفرنسي.

1946. سحبت فرنسا قواتها من لبنان بشكل كامل.

1967. بدأت الحرب بين مصر وسوريا والأردن وإٍسرائيل، التي انتهت باحتلال إسرائيل للجولان. وأدت إلى أزمة سياسية واقتصادية في لبنان وسهلت من ظهور "المقاومة الفلسطينية" في البلاد.

1969. بعد تفاقم القضية الفلسطينية، اضطر لبنان إلى توقيع "اتفاق القاهرة" الذي نظم الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان.

1975. بدء الحرب الأهلية بين المسيحيين والمسلمين، أسفرت عن مقتل أكثر من 150 ألف شخص. بعد ذلك، دخلت القوات السورية إلى لبنان لردع الأطراف المتحاربة وإنهاء الصراع.

1982. اجتياح القوات الإسرائيلية للبنان في عملية أطلقت عليها اسم "سلام الجليل" من أجل القضاء على مواقع منظمة التحرير الفلسطينية، ما أدى إلى خروج منظمة التحرير الفلسطينية والقوات السورية من لبنان. بينما شكلت إسرائيل "منطقة آمنة" جنوب لبنان.

1983. شهد لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي صراعات مسلحة بين الكتل اللبنانية المختلفة، ما اضطر الجيش السوري إلى دخول لبنان مجددا من أجل ضمان الاستقرار حتى عام 2005.

1989. توقيع وثيقة "الوفاق الوطني اللبناني" في مدينة الطائف السعودية، ما وضع نهاية للحرب الأهلية في لبنان.

1996. وقعت مجزرة قانا في لبنان. إذ هاجمت المدفعية الإسرائيلية مقرا تابعا للأمم المتحدة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 لاجئ، من بينهم 52 طفلا.

2000. تحرير جنوب لبنان من الجيش الإسرائيلي.

2005. مقتل رئيس الحكومة اللبنانية السابق ورئيس حركة "المستقبل" السياسية رفيق الحريري في عملية إرهابية. وبدأت مظاهرات واسعة النطاق تجري في البلاد. وقامت سوريا بسحب قواتها من لبنان.

2006. اجتاح الجيش الإسرائيلي لبنان للمرة الثانية تحت ذريعة محاربة "حزب الله".

4 نوفمبر 2017. بداية الأزمة اللبنانية السعودية بعد إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري عن استقالته خلال زيارته إلى السعودية. وأكد الأمين العام لحزب الله وغيره من الزعماء السياسيين في لبنان بأن الجانب السعودي احتجز سعد الحريري وأجبره على الاستقالة.

9 نوفمبر 2017. دعت حكومات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت رعاياها إلى مغادرة لبنان.

16 نوفمبر 2017. صرح الرئيس اللبناني ميشيل عون أن الوجود المطول لرئيس الحكومة اللبنانية في السعودية وعدم القدرة على مغادرة البلاد يعطي سببا للاعتقاد باحتجازه بشكل غير قانوني من قبل الحكومة السعودية.

18 نوفمبر 2017. تمكن سعد الحريري من مغادرة المملكة العربية السعودية وزيارة فرنسا من أجل لقاء رئيسها ماكرون.

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خريطة لبنان