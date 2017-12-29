خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

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    الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة
    © Sputnik/

    خريطة توزع الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة.

     الأكراد — أكبر شعب من دون دولة. يعيشون في العراق وإيران وتركيا وسوريا. العراق هي الدولة الوحيدة التي تضم إقليما كرديا (كردستان العراق) ذا حكم ذاتي.

    التشكيلات الكردية المسلحة:

    تركيا

    حزب العمال الكردستاني* — منظمة تحارب من أجل حقوق الأكراد السياسية في تركيا وتسعى لإقامة حكم ذاتي ضمن تركيا.

    إيران

    البشمركة الإيرانية** — تشكيلات مسلحة كردية في "كردستان الإيراني".

    حزب الحياة الحرة الكردستاني*** — الفرع الإيراني لحزب العمل الكردستاني ويحارب من أجل حقوق الشعب الكردي في إيران (بالوسائل المسلحة فقط).

    العراق

    البشمركة — هدف البشمركة المزعوم توفير الأمن في كردستان العراق وغيره من المناطق.

    سوريا

    وحدات حماية الشعب — الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي. تعمل على مكافحة المنظمات الإرهابية شمالي سوريا.

    وحدات حماية المرأة — مجموعة نسائية كردية مسلحة. تحارب المنظمات الإرهابية شمالي سوريا.

    قوات سوريا الديمقراطية — تحالف مسلح متعدد يضم العرب والأكراد. ويقاتل ضد إرهابيي "داعش" و"جبهة النصرة".

    المصادر: سبوتنيك، مصادر عامة

    =

    *معترف بها منظمة إرهابية في تركيا. روسيا لا تعترف بها منظمة إرهابية

    **محظورة في إيران

    ***أدرجت على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة وإيران وتركيا

    الكلمات الدلالية:
    خريطة الأكراد, القوات الكردية, الأكراد
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