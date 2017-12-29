خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

الأكراد — أكبر شعب من دون دولة. يعيشون في العراق وإيران وتركيا وسوريا. العراق هي الدولة الوحيدة التي تضم إقليما كرديا (كردستان العراق) ذا حكم ذاتي.

التشكيلات الكردية المسلحة:

تركيا

حزب العمال الكردستاني* — منظمة تحارب من أجل حقوق الأكراد السياسية في تركيا وتسعى لإقامة حكم ذاتي ضمن تركيا.

إيران

البشمركة الإيرانية** — تشكيلات مسلحة كردية في "كردستان الإيراني".

حزب الحياة الحرة الكردستاني*** — الفرع الإيراني لحزب العمل الكردستاني ويحارب من أجل حقوق الشعب الكردي في إيران (بالوسائل المسلحة فقط).

العراق

البشمركة — هدف البشمركة المزعوم توفير الأمن في كردستان العراق وغيره من المناطق.

سوريا

وحدات حماية الشعب — الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي. تعمل على مكافحة المنظمات الإرهابية شمالي سوريا.

وحدات حماية المرأة — مجموعة نسائية كردية مسلحة. تحارب المنظمات الإرهابية شمالي سوريا.

قوات سوريا الديمقراطية — تحالف مسلح متعدد يضم العرب والأكراد. ويقاتل ضد إرهابيي "داعش" و"جبهة النصرة".

المصادر: سبوتنيك، مصادر عامة

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*معترف بها منظمة إرهابية في تركيا. روسيا لا تعترف بها منظمة إرهابية

**محظورة في إيران

***أدرجت على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة وإيران وتركيا