جيش المستقبل: القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا

ازدادت قدرات القوات المسلحة الروسية خلال السنوات الأخيرة، حيث تم العمل على تعزيز الجيش والأسطول واعتماد أحدث أنواع الأسلحة. 2018

أحدث أنواع الأسلحة:

منظومة الصواريخ الاستراتيجية "سارمات":

صاروخ ثقيل عابر للقارات

مجموعة واسعة من الذخيرة النووية

فترة الطيران قصيرة

يخترق منظومات الدفاع الصاروخية والجوية

غير محدود المدى

منظومة الصواريخ "كينجال" (الخنجر):

يفوق الصاروخ سرعة الصوت 10 مرات

القدرة العالية على المناورة

يخترق منظومات الدفاع الجوية والصاروخية

يحمل الذخيرة النووية والتقليدية

منظومة الصواريخ الاستراتيجية "أفانغارد"، المزودة بصواريخ مجنحة تفوق سرعة الصوت:

سرعتها تفوق سرعة الصوت

تحلق في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي على مسافات عابرة للقارات

القدرة العالية على المناورة

تخترق منظومات الدفاع الجوية والصاروخية

الصاروخ المجنح غير محدود المدى، الذي يعمل على الطاقة النووية:

يحلق على ارتفاع منخفض ويصعب اكتشافه

يعمل على الطاقة النووية

غير محدود المدى

يخترق منظومات الدفاع الجوية والصاروخية

لا يمكن التنبؤ بمسار التحليق

المنظومة المحيطية المتعددة الأغراض، المزودة بمركبة مسيرة، وتعملان على الطاقة النووية:

غير محدود المدى

انخفاض مستوى الضجيج

القدرة العالية على المناورة

تحمل الذخيرة النووية والتقليدية

صغيرة الحجم

القوة النوعية العالية

منظومات الليزر القتالية

المعلومات سرية