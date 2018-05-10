توزع القوى السياسية في مجلس النواب اللبناني

"التيار التركي" – خط أنابيب غاز من روسيا إلى تركيا عبر البحر الأسود. ويخصص الخط الأول لتصدير الغاز إلى المستهلك التركي، أما الخط الثاني لتزويد الدول الأوروبية الجنوبية والجنوبية الشرقية بالغاز.