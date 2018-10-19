احتياطيات المياه العذبة في الشرق الأوسط

في مايو/ أيار 2018، تم عرض سيارة جديدة للرئيس الروسي - ليموزين "Aurus". هذه أول سيارة محلية الصنع من الصنف المرموق منذ سنوات عديدة، فضلا عن كونها أول هجين روسي تسلسلي - تم تركيب محرك كهربائي بين المحرك وناقل الحركة.