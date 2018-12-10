أقوى 15 جيشا في العالم

احتفل الطيران الروسي والعالمي، يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر، بذكرى هامة: 130 عاما على ميلاد أندريه توبوليف (1888-1972)، مصمم الطائرات البارز في القرن العشرين والأكاديمي والأستاذ في العلوم التقنية والفريق الأول المهندس. وسيذكر تاريخ الهندسة الميكانيكية العالمي اسم مصمم الطائرات الثقيلة إلى الأبد.