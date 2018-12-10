أقوى 15 جيشا في العالم

فإليكم التفاصيل بالأرقام.
صنفت مجلة "بيزنس إينسايدر" أقوى جيوش العالم. ويقوم التصنيف على أساس مؤشرات تنوع الأسلحة المتاحة وعدد السكان وميزانية الدفاع وغيرها.
فإليكم التفاصيل بالأرقام.
احتفل الطيران الروسي والعالمي، يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر، بذكرى هامة: 130 عاما على ميلاد أندريه توبوليف (1888-1972)، مصمم الطائرات البارز في القرن العشرين والأكاديمي والأستاذ في العلوم التقنية والفريق الأول المهندس. وسيذكر تاريخ الهندسة الميكانيكية العالمي اسم مصمم الطائرات الثقيلة إلى الأبد.
المفارقة بين مدرعتي "تيغر" الروسية و"هامفي" الأمريكية.
"بانتسير-إس1" (وفقا لتصنيف الناتو SA22 Greyhound) منظومة صاروخية مدفعية متنقلة برية. صممت للحماية قصيرة المدى من جميع وسائل الهجوم الجوي الحديثة، كما تغطي المرافق الهامة من التهديدات البرية والبحرية. وستخبركم "سبوتنيك" عن هذه المنظومة، التي أصبحت أكثر شعبية في العالم.
وقعت السلطات السعودية مع صندوق "سوفت بنك فيجن"، في آذار/مارس من عام 2018، اتفاقية حول تنفيذ مشروع "الطاقة الشمسية 2030" المشترك لإنتاج الطاقة البديلة في المملكة.
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