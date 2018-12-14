الأرباح الاقتصادية لجسر القرم

انتهت روسيا في هذا العام من اختبار قنبلة فريدة من نوعها، حصلت على اسم "دريل" (مثقب) بسبب قدراتها التقنية. وتتمكن القنبلة "بي بي كا-500أو إس بي بي إي-كا" (الاسم الرسمي لها) من تدمير الأهداف ذات الدرجات المتفاوتة من الحماية ويمكنها التخطيط في وضع معين لمسافة كبيرة ويتم استخدام تقنية القنبلة العنقودية في رؤوسها الحربية.