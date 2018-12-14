الأرباح الاقتصادية لجسر القرم

افتتح الجزء الخاص بالسيارات من جسر القرم في مايو/ أيار عام 2018. ويمكنكم التعرف على الأرباح الاقتصادية منذ بدء عمله من خلال إنفوجرافيك "سبوتنيك"
انتهت روسيا في هذا العام من اختبار قنبلة فريدة من نوعها، حصلت على اسم "دريل" (مثقب) بسبب قدراتها التقنية. وتتمكن القنبلة "بي بي كا-500أو إس بي بي إي-كا" (الاسم الرسمي لها) من تدمير الأهداف ذات الدرجات المتفاوتة من الحماية ويمكنها التخطيط في وضع معين لمسافة كبيرة ويتم استخدام تقنية القنبلة العنقودية في رؤوسها الحربية.
صنفت مجلة "بيزنس إينسايدر" أقوى جيوش العالم. ويقوم التصنيف على أساس مؤشرات تنوع الأسلحة المتاحة وعدد السكان وميزانية الدفاع وغيرها.
احتفل الطيران الروسي والعالمي، يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر، بذكرى هامة: 130 عاما على ميلاد أندريه توبوليف (1888-1972)، مصمم الطائرات البارز في القرن العشرين والأكاديمي والأستاذ في العلوم التقنية والفريق الأول المهندس. وسيذكر تاريخ الهندسة الميكانيكية العالمي اسم مصمم الطائرات الثقيلة إلى الأبد.
المفارقة بين مدرعتي "تيغر" الروسية و"هامفي" الأمريكية.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)