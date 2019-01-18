سياسة ترامب في الشرق الأوسط... ما هو حصاد سنتين من العمل؟

خلال الانتخابات الرئاسة الأمريكية، انتقد ترامب سياسة أسلافه في الشرق الأوسط ووعد بتقليص نفوذ وتدخل بلاده في شؤون مستقبل المنطقة.
في 20 يناير/ كانون الثاني 2019 تحل الذكرى السنوية الثانية لتولي دونالد ترامب منصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
خلال الانتخابات الرئاسة الأمريكية، انتقد ترامب سياسة أسلافه في الشرق الأوسط ووعد بتقليص نفوذ وتدخل بلاده في شؤون مستقبل المنطقة.
يعتبر مرض السرطان السبب الثاني الأكثر شيوعا للوفاة في العالم.
في الآونة الأخيرة، شكا رئيس أوكرانيا بترو بوروشينكو من أنه فور وقوع حادثة مضيق كيرتش، لم يتمكن من الاتصال إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأكد الكرملين أن المحادثة الهاتفية بين قادة البلدين لم تحدث فعلا، ولا يُخطط لها في المستقبل القريب.
افتتح الجزء الخاص بالسيارات من جسر القرم في مايو/ أيار عام 2018. ويمكنكم التعرف على الأرباح الاقتصادية منذ بدء عمله من خلال إنفوجرافيك "سبوتنيك"
انتهت روسيا في هذا العام من اختبار قنبلة فريدة من نوعها، حصلت على اسم "دريل" (مثقب) بسبب قدراتها التقنية. وتتمكن القنبلة "بي بي كا-500أو إس بي بي إي-كا" (الاسم الرسمي لها) من تدمير الأهداف ذات الدرجات المتفاوتة من الحماية ويمكنها التخطيط في وضع معين لمسافة كبيرة ويتم استخدام تقنية القنبلة العنقودية في رؤوسها الحربية.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)