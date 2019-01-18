سياسة ترامب في الشرق الأوسط... ما هو حصاد سنتين من العمل؟

في الآونة الأخيرة، شكا رئيس أوكرانيا بترو بوروشينكو من أنه فور وقوع حادثة مضيق كيرتش، لم يتمكن من الاتصال إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأكد الكرملين أن المحادثة الهاتفية بين قادة البلدين لم تحدث فعلا، ولا يُخطط لها في المستقبل القريب.