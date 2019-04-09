من يغلب من... الحرس الثوري الإيراني أم الجيش الأمريكي

وجه قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، تهديدا صريحا للجيش الأمريكي، محذرا من إقدام واشنطن على إدراجه في قائمة الإرهاب الأمريكية، وقال إن القوات الأمريكية لن تنعم بالهدوء في غرب آسيا في هذه الحالة.

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد ذكرت، يوم السبت الماضي، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو ومستشار الأمن القومي جون بولتون دعما مشروع قرار لوضع الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية؛ لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن قوة عسكرية رسمية في بلد آخر جماعة إرهابية.

وأورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي، مقارنة بين الجيشين الأمريكي والإيراني، مشيرا إلى أن الأول يحتل المرتبة رقم 1 على قائمة أقوى 137 جيش في العالم، مقارنة بالجيش الإيراني، الذي يحتل المرتبة رقم 14 عالميا.

ويعتمد تصنيف جيوش العالم على العديد من العوامل تشمل القوة البشرية والموقع الجغرافي والقوة الاقتصادية، إضافة العتاد العسكري.