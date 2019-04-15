ملاعب تستضيف مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

وتنطلق البطولة خلال الفترة بين 21 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز، على أن تكون مباراة الافتتاح بين منتخب مصر مستضيف البطولة ونظيره زيمبابوي.
ستة ملاعب حددتها مصر، لاستضافة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، في نسخة استثنائية تضم 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة العريقة.
وتنطلق البطولة خلال الفترة بين 21 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز، على أن تكون مباراة الافتتاح بين منتخب مصر مستضيف البطولة ونظيره زيمبابوي.
بعد أن أجريت الانتخابات البرلمانية في إسرائيل، يوم 9 أبريل/ نيسان، سيتم تشكيل حكومة جديدة في البلاد وتعيين رئيس وزراء.
عرض مصنع "ميل" لصناعة المروحيات في موسكو، يوم أمس الثلاثاء، مروحية النقل العسكري الثقيلة "مي-26تي2بي" للمرة الأولى لممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية، حسبما ذكر مراسل وكالة "سبوتنيك".
وجه قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، تهديدا صريحا للجيش الأمريكي، محذرا من إقدام واشنطن على إدراجه في قائمة الإرهاب الأمريكية، وقال إن القوات الأمريكية لن تنعم بالهدوء في غرب آسيا في هذه الحالة.
عاد وباء الكوليرا يدق أبواب اليمنيين من جديد، ويهدد حياتهم المهددة بالفعل نتيجة الحرب الدائرة في البلاد، بعضهم قد تسعفه الظروف ويصل إلى المحاجر الصحية للعلاج، والكثير منهم يموت "كمدا" فلا يجد القوت ولا المال الذي يوصله لأحد المصحات.
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