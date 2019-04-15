ملاعب تستضيف مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

وجه قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، تهديدا صريحا للجيش الأمريكي، محذرا من إقدام واشنطن على إدراجه في قائمة الإرهاب الأمريكية، وقال إن القوات الأمريكية لن تنعم بالهدوء في غرب آسيا في هذه الحالة.