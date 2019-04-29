اختلافات بين المقاتلتين الروسية "سو-35" والأمريكية "إف-35"

أظهرت مقارنة أجراها موقع أمريكي، أن المقاتلة الروسية "سو 35" تتفوق على نظيرتها الأمريكية "إف 35"، التي يعتبرها الجيش الأمريكي أكثر المقاتلات الحربية تطورا.

وكشفت المقارنة، التي أوردها موقع "أفياتا"، ومجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، أن ثمن المقاتلة الروسية، أقل من نصف ثمن نظيرتها الأمريكية، كما أن تكلفة ساعة تشغيلها (الطيران) أقل، وهما عاملا جذب لأي جيش يبحث عن مقاتلة حديثة لتطوير قواته الجوية.