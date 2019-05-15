حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لنكولن"

أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط كـ"رسالة" إلى إيران، على حد تعبير المسؤولين الأمريكيين وذلك في ظل حالة من التصعيد التي تشهدها منطقة الخليج.