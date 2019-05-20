أخطر 7 صواريخ إيرانية

تمتلك إيران ترسانة صاروخية مرعبة تعد الأضخم في الشرق الأوسط، وتضم صواريخ باليستية، ومجنحة بعيدة المدى، إضافة إلى صواريخ خارقة للدروع قصيرة المدى يمكن استخدامها ضد أهداف بحرية.