إمكانيات الدبابات الإيرانية

تصاعد التوتر في الأسابيع القليلة الماضية بين الولايات المتحدة وطهران. وأرسلت واشنطن المزيد من القوات العسكرية إلى الشرق الأوسط في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون أمريكيون، إنها تهديدات إيرانية لقوات بلادهم ومصالحها بالمنطقة منذ أعادت الولايات المتحدة فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية على إيران.

وتأزمت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير خلال الشهر الماضي، حيث فرضت السلطات الأمريكية عقوبات شديدة على القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإيراني، كما تواصل زيادة توسيع العقوبات، وهدف واشنطن المعلن هو "تغيير سلوك" جمهورية إيران الإسلامية، كما أعلنت الولايات المتحدة أن الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية، رداً على ذلك، صنفت إيران القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية كمنظمة إرهابية، كما أن الولايات المتحدة نفسها هي "الدولة الراعية للإرهاب".

وعلى ضوء هذا كتبنا في مقالات سابقة عن القوات الجوية الإيرانية والقوات البحرية الإيرانية، وتتحدث وكالة "سبوتنيك" في هذه المقالة عن دبابات تملكها إيران ومن صنعها.

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