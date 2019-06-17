ما الفرق بين الصاروخين الحاملين "سويوز 5" و"سويوز 5 لايت"

تصاعد التوتر في الأسابيع القليلة الماضية بين الولايات المتحدة وطهران. وأرسلت واشنطن المزيد من القوات العسكرية إلى الشرق الأوسط في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون أمريكيون، إنها تهديدات إيرانية لقوات بلادهم ومصالحها بالمنطقة منذ أعادت الولايات المتحدة فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية على إيران.