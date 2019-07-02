مدفع هاوتزر الذاتي الحركة "2إس1" (غفوزديكا)

هل تتخيل يوما أن طائرة يمكن أن تطير أسرع من الصوت، وليس بها نوافذ في مقصورتها الأمامية، يبدو أن ذلك هو الاختراع العلمي الجديد الذي سيهز عالم الطيران قريبا.