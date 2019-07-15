عالم الإنترنت الذي لا ينام

اتجهت عدة دول عربية إلى سن وطرح قوانين جديدة تتعلق بالإقامة والعمل للأجانب على أراضيها في مهمة لجذب الخبراء من جهة، ورؤوس الأموال من جهة أخرى، في محاولة لتشكيل نوع من التنوع الاقتصادي.