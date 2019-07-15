عالم الإنترنت الذي لا ينام

ووفقا للتقرير الصادر عن شركة "أوكلا" التي تدير "سبيد تست" المختص في قياس سرعة الإنترنت عالميا، بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في كوريا الشمالية 76.74 ميغابيت في الثانية.
أظهر تقرير خاص بقياس سرعة الإنترنت في العالم، أن كوريا الجنوبية تتصدر العالم من حيث سرعة الإنترنت المتنقل بعد أن أطلقت أول شبكة للجيل الخامس في العالم.
ووفقا للتقرير الصادر عن شركة "أوكلا" التي تدير "سبيد تست" المختص في قياس سرعة الإنترنت عالميا، بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في كوريا الشمالية 76.74 ميغابيت في الثانية.
تم تطوير "مي - 35" كمشروع مشترك بين شركة "ميل" بالتعاون مع مصنع روستوف للمروحيات عام 1994، ووفقا لبرنامج التحديث أصبحت المروحية تتميز بمواصفات فنية وقتالية جديدة.
تعرّف على المواصفات الفنية والقتالية للبندقية القناصة "توتشنوست" التي تعتبر رقم واحد لدى قنّاصي القوات المسلحة الروسية.
تدعم راجمات "جولان-1000" قوات الجيش العربي السوري في عملياته ضد الإرهابيين.
اتجهت عدة دول عربية إلى سن وطرح قوانين جديدة تتعلق بالإقامة والعمل للأجانب على أراضيها في مهمة لجذب الخبراء من جهة، ورؤوس الأموال من جهة أخرى، في محاولة لتشكيل نوع من التنوع الاقتصادي.
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