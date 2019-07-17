معلومات عن طائرة الشحن العسكري التي تنقل صواريخ "إس 400" إلى تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الثلاثاء، وصول الرحلة رقم 10 لطائرات النقل العسكري الروسية، التي تحمل الصواريخ الروسية إلى قاعدة "مورتد" الجوية في أنقرة، بينما لم يتم الكشف عن عدد الطائرات المطلوبة لنقل هذه المنظومة.