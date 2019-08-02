الحج - الركن الخامس من أركان الإسلام. وهو فرض على كل مسلم قادر، والقدرة تعني القدرة الجسدية والمالية، ولمرة واحدة ، وما زاد عن ذلك فهو توطع منه لله. وللحج موسمه الخاص وشعائره الخاصة تسمى "مناسك الحج"، يقوم بها الحجاج المسلمون من جميع أنحاء العالم لدى زيارتهم للبيت الحرام في مكة.