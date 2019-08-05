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18:29 05 أغسطس/ أب 2019
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    مواصفات الهاتف الذكي "غلاكسي نوت 10"

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    المواصفات لهاتف غلاكسي نوت 10
    © Sputnik /

    كشفت تقارير صحفية عن أول مقطع فيديو مسرب لهاتف شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية المرتقب "غلاكسي نوت 10".

    يذكر أن شركة "سامسونغ" ستكشف عن هاتفي"غلاكسي نوت 10" و"غلاكسي نوت 10 بلس"، بمؤتمر عالمي يوم الأربعاء المقبل 7 أغسطس/ آب.

    الكلمات الدلالية:
    غلاكسي
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