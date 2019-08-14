صفقات مجانية... صنعت الملايين

ذلك المثال تجده متجسدا أمامك بصورة جلية، كل موسم انتقالات صيفية، خاصة بالنسبة لأولئك اللاعبين الذين تبدأ أنوار الشهرة تنطفئ من حولهم... إليك أهم الأمثلة التي ندمت عليها بعض النوادي الأوروبية.
لاعب يقف في مفترق الطرق، يجد نفسه ينتقل بالمجان أو مجبرا على الانتقال بالمجان، فهو يكون أمام خيارين، إما أن يعض هو (اللاعب) أصابع الندم، أو يجعل ناديه المتخلي عنه يعض أصابع الندم.
ذلك المثال تجده متجسدا أمامك بصورة جلية، كل موسم انتقالات صيفية، خاصة بالنسبة لأولئك اللاعبين الذين تبدأ أنوار الشهرة تنطفئ من حولهم... إليك أهم الأمثلة التي ندمت عليها بعض النوادي الأوروبية.
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