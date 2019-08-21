"إس-70" الطائرة الروسية المسيرة الجديدة

لاعب يقف في مفترق الطرق، يجد نفسه ينتقل بالمجان أو مجبرا على الانتقال بالمجان، فهو يكون أمام خيارين، إما أن يعض هو (اللاعب) أصابع الندم، أو يجعل ناديه المتخلي عنه يعض أصابع الندم.