أبرز 7 أسلحة حربية في "ماكس 2019"

أقيم المعرض خلال الفترة من 27 أغسطس/ آب حتى 1 سبتمبر/ أيلول الجاري.
"روس أوبرن إكسبورت" عقدت أكثر من 200 جلسة محادثات مع مستوردي الأسلحة الروسية.
اختتم معرض "ماكس 2019" الجوي فعالياته في مدينة جوكوفسك بضواحي العاصمة الروسية موسكو.
أقيم المعرض خلال الفترة من 27 أغسطس/ آب حتى 1 سبتمبر/ أيلول الجاري.
"روس أوبرن إكسبورت" عقدت أكثر من 200 جلسة محادثات مع مستوردي الأسلحة الروسية.
أعلنت هيئة الانتخابات التونسية يوم 15 سبتمبر/ أيلول 2019، موعدا لإجراء الانتخابات، وهو ما أجبر المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى الإسراع بتقديم أوراق ترشحهم.
تعرّف على الأسلحة التي تُصنّع في المملكة العربية السعودية.
قامت الطائرة الروسية المسيرة "إس-70" (أوخوتنيك)، بأول رحلة كاملة في 3 أغسطس/ آب. وبقيت في الجو لأكثر من 20 دقيقة، وحلقت عدة مرات حول المطار على ارتفاع حوالي 600 متر وقامت بهبوط ناجح.
لاعب يقف في مفترق الطرق، يجد نفسه ينتقل بالمجان أو مجبرا على الانتقال بالمجان، فهو يكون أمام خيارين، إما أن يعض هو (اللاعب) أصابع الندم، أو يجعل ناديه المتخلي عنه يعض أصابع الندم.
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