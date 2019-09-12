10 معلومات عن شيكابالا

أطلقت شركة "آبل" إعلان هاتف آيفون 11 الجديد، والذي ظهرت فيه كل المنتجات الجديدة للشركة من حواسيب آيباد الجديدة، وساعة آبل الجديدة، وهواتف وخدمتها التلفزيونية الجديدة، وخدمة الألعاب.