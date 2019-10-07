"بعوضة النمر" القاتلة تهدد آلاف الجزائريين وتحذيرات من انتشارها

بحسب الأطباء والتحذيرات في الجزائر، فإن بعوضة النمر يمكن أن تنتشر الأشهر المقبلة مع تزايد الأمطار، وتجمع المياه في الطرق والمناطق غير النظيفة التي تتسبب في تجميع البعوض عليها، ورغم تمركزها في المدن الشمالية، إلا أن معظم الولايات أصبحت مهددة بخطرها.
تشهد المدن الشمالية في الجزائر حالة من الخوف والذعر إثر انتشار "بعوضة النمر"، القادمة من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، خاصة بعد إصابة 4 آلاف شخص بلدغات قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.
بحسب الأطباء والتحذيرات في الجزائر، فإن بعوضة النمر يمكن أن تنتشر الأشهر المقبلة مع تزايد الأمطار، وتجمع المياه في الطرق والمناطق غير النظيفة التي تتسبب في تجميع البعوض عليها، ورغم تمركزها في المدن الشمالية، إلا أن معظم الولايات أصبحت مهددة بخطرها.
تشهد الإمارات، بداية من 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، الذي يساهم في عملية التنمية المستدامة وتأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية من خلال مشاركته في مناقشة وإقرار التشريعات، ومناقشته لقضايا المواطنين واحتياجاتهم.
في الرابع من فبراير/ شباط عام 2004، أطلق الطالب في جامعة "هارفارد"، مارك زوكربرغ، موقعه "ذا فيسبوك"، الذي كان مجرد دليل لزملائه الطلاب على الإنترنت، حتى تحول بعد 15 عاما إلى "ظاهرة" قتلت خصوصية الإنسان...أو ربما وضعتها على المحك.
لن ترى أسلحتها ولن تسمع لها صوتا، ولن تشم رائحة البارود المحترق، لكن إذا نجح العدو في استهدافك، ستحرق طائراته كل شيء، حسبما يقول أحد الضباط الأمريكيين المتخصصين في الحرب الإلكترونية والأسلحة غير المميتة.
دخلت مركبة الفضاء سويوز"ام اس-15"، التي تضم ضمن طاقمها أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري، المدار وتوجهت إلى محطة الفضاء الدولية.
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