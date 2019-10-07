التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول أفريقيا

في الرابع من فبراير/ شباط عام 2004، أطلق الطالب في جامعة "هارفارد"، مارك زوكربرغ، موقعه "ذا فيسبوك"، الذي كان مجرد دليل لزملائه الطلاب على الإنترنت، حتى تحول بعد 15 عاما إلى "ظاهرة" قتلت خصوصية الإنسان...أو ربما وضعتها على المحك.