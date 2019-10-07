أعلى 10 دول في حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي

تتجه مصر خلال الفترة المقبلة إلى تصنيع محطات شحن السيارات الكهربائية محليا بالتعاون مع بعض الشركات الصينية، كما تعمل على تصنيع السيارات الكهربائية في القاهرة بالتعاون مع الشركات الرئيسية المصنعة لها في الصين وبعض الدول الأخرى.